Tinelli vuelve a la TV y cambia el formato de Showmatch

Tinelli también dio algunas pistas del formato que quiera para Showmatch. "El Bailando es un formato que me encanta, pero estamos viendo otros formato, algunos de canto, con más jurado, y algunas cosas más que no puedo contar", sostuvo.

¿Cuál es el formato que están viendo en La Flia, la productora de Tinelli? Un ciclo de la BBC, que se llama All Together Now.

Es un certamen de talentos, donde hay 100 personas en el jurado, entre influencers, mediáticos y figuras consagradas.

Para votar a favor de un participante, los integrantes del jurado solo tiene que levantarse de sus asientos. En ese momento, se enciende una luz y el concursante gana un punto. Cuanto más apoyo recibe, más alto será le puntaje para clasificar y competir con otros aspirantes.