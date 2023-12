Sofía Martínez contó sin querer detalles de su ruptura

“En tu casa, no. Porque después la tenés que echar de tu casa… Y vos te podés ir de la casa de él”, intervino Andy Kusnetzoff, mientras que Harry Salvarrey agregó: “Yo, igual, si llorás, no te dejo. No puedo”. “¡Es muy difícil! Y hay una pregunta que para mí es muy difícil, cuando dejás, que es cuando te dicen '¿no me amás más?'", confesó la periodista deportiva.

“La respuesta para mí es muy clara y es 'Sí, te amo, pero como dice (Gabriel) Rolón, a veces con el amor no alcanza'. Si citás a Rolón, nadie te va a pelear”, sugirió picante entonces Andy, e inesperada e instintivamente a Sofí Martínez se le escapó: “Sí, bien… ¡yo hice lo mismo!”.