Se conocieron más detalles de la separación entre Vigna y Castro

Al tiempo que sumó: “Por eso después sorprendió cuando Sabrina Rojas en una nota dijo ‘casi no tiene vínculo con ellos, los ha visto pocas veces’. A mi lo que me dicen es que es verdad que el vínculo con los nenes no era como bastante cercano. Inicialmente lo fue, pero después más de 15 o 20 veces en todos estos años no los vio, no habían forjado un vínculo”.

Fue allí cuando Damasia Ochoa, actual angelita y amiga de la bailarina y cantante, reveló el poco tiempo compartido entre Vigna y Luciano, algo que habría terminado minando la relación de pareja. “Incluso a ellos les costaba encontrarse, en todo este año él laburaba un montón con las obras y se iba de gira y ella estaba con el Bailando y con todos sus proyectos musicales. Les costaba encontrar momentos”, explicó.