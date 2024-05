En ese punto enfatizó: “Ahora que estamos solos hace un tiempo fluye más. Ya no dependemos de preguntarle al otro”.

De hecho, Sabrina Rojas elogió sugestiva la personalidad de Luciano Castro: “El gordo está en su mejor versión ahora, era peor”.

“Me di cuenta de que se me ha ido el amor después de que nos separamos. Yo me separé con un dolor... Yo sentía que no me iba a poder volver a enamorar. Sí, yo me separé sintiendo que lo amaba”, blanqueó.

Entonces reveló: “Y me di cuenta después a los meses que ya no lo amaba. Que en realidad era el proyecto de familia lo que yo amaba”.

Al final, Sabrina Rojas también describió a Luciano Castro como “llorón y nostálgico” durante el duelo por el divorcio.