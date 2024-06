Y deslizó: “Está visitándose, Sabrina no nos mates, sabes que es así. Está visitándose con su ex Juan Pablo, a quien dejó por Luciano”.

Por otro lado, semanas atrás, Rojas se había referido a la actual de Castro, Siciliani. "A mi ella (por Siciliani) no me cae ni bien ni mal, me da igual. Tuve muy poco trato con ella. Ya sabia que es una ex de mi ex, nos hemos cruzados, que la revivan con amor. A él lo veo bien, no es que antes lo veía mal, pero capaz en dos meses te digo que no, viste cómo es Luciano", había opinado en LAM (América TV).