Romina Uhrig lloró al revelar que sufrió violencia de género

Romina reveló que fue la terapia y la religió su gran salvación, en medio de ese infierno. "Hice mucha terapia y me aferré a la iglesia cristiana, desde los 10 años que voy", precisó.

La ex GH señaló que, esa situación traumática de su infancia, la marcó para siempre. "A mí me generó inseguridades con mis parejas. Buscaba hombres parecidos. Uno de mis primeros novios me golpeaba y yo creía que eso estaba bien", comentó.

"Un día me dio la cabeza contra la pared, yo me asusté y desaparecí. Pero me costaba desprenderme de esa relación. Lo veía como normal. Decía 'me lo merezco'. Yo me crie en eso", agregó.

La ex diputada remarcó que le llegó mucho tiempo terminar esa relación. "Me costaba desprenderme de eso porque yo creía que era normal", sentenció.