Revés judicial para Nannis en la causa contra Caniggia

En tanto, el juez solicitó Carlos Valverde, fiscal de la causa, que siga investigando la gravísima denuncia de Mariana Nannis, en la que aseguró que su por entonces marido la violó, dado que la obligó a tener relaciones sexuales sin su consentimiento, y tras una violenta pelea.

En su momento Mariana Nannis mostró las lesiones que le habrían quedado tras la violenta discusión, y posterior abuso, por parte de Claudio Caniggia por lo que terminó denunciándolo en la justicia patrocinada por el abogado Carlo Broitman.

Así las cosas, en el día de hoy el Juez Ormaechea pidió, entre otras medidas, la pronta declaración de los tres hijos del ex matrimonio. De esta manera, la justicia pretende conocer mayores detalles de la convivencia familiar, y si alguno de ellos estaba al tanto del hecho que denunció su madre. De esta manera, el fiscal deberá llamar a declarar a Alex y Charlotte, como así también a Axel, el menos mediático de los hermanos que es pintor y reside en Europa a diferencia de los mellizos.

La denuncia de Mariana Nannis contra Claudio Caniggia por abuso sexual

Mariana Nannis denunció por abuso sexual a Claudio Paul Caniggia. La mediática presentó formalmente su acusación contra su ex marido ante la Justicia, donde también aseguró haber sufrido “lesiones agravadas” y un “aborto sin consentimiento”.

A través de sus abogados Carlos Broitman y Alejandro Cipolla, Mariana había presentado su acusación tiempo atrás, asignándose en noviembre de 2019 la investigación al Juzgado en lo Criminal y Correccional número 18, informó Clarín en su momento.

Nannis, además, aseguró por aquel entonces haber sufrido "lesiones agravadas" por parte del ex futbolista y un "aborto sin consentimiento". En la denuncia refiere a la pérdida de un embarazo que, producto de un empujón, sufrió años atrás, episodio que había contado hace unos meses en el programa de Susana Giménez.

"Le pegaba a las paredes me decía 'vos no sos nadie para decirme a qué hora tengo que volver'. Me di media vuelta, me senté en la cama, agarré una revista. Se me puso al lado y me gritó 'hija de p..., te voy a matar' y le dio una trompada a la revista. Me empezó a pegar trompadas a la cara, en los brazos. Tengo fotos de los golpes", relató la rubia por aquel entonces en el living de la conductora.