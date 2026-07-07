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Unos 800 deportistas llegarán por el Nacional de Hockey Social para Menores

El campeonato se disputará en El Palomar de Capital y La Granja de Santa Lucía desde el jueves 9 al domingo 12 de julio 2026.

Entre los grandes eventos deportivos que se suman al atractivo de vacaciones de invierno en San Juan, está el 55° Campeonato Nacional de Hockey sobre césped Social para Menores, a disputarse desde el jueves 9 al domingo 12 de julio de 2026 con 800 deportistas de todo el país. Las categorías participantes serán Sub 12-14-16 femenino, Sub 17 masculino, y Sub 12 mixto.

El certamen contará con el auspicio de Gobierno de San Juan, por medio de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte con Agencia Deportes San Juan, y la organización de Liga Sanjuanina de Hockey Social con Federación Argentina de Hockey Social. Las sedes serán el Complejo El Palomar, de Universidad Nacional de San Juan, y La Granja, en Centro de Educación Física N°20 en Santa Lucía.

Las ligas participantes serán: Liga Posadeña y Liga Misionera (Misiones); Liga Centro Entrerriano (Entre Ríos); Liga del Norte y Liga Regional de las Sierras (Córdoba); Liga Mendocina y Liga Sancarlina (Mendoza); Liga Moreno y Liga Somra de Malvinas Argentinas (Buenos Aires); Liga Cordillerana de San Martín de los Andes y Liga Regional (Neuquén).

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