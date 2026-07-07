Unos 800 deportistas llegarán por el Nacional de Hockey Social para Menores

El certamen contará con el auspicio de Gobierno de San Juan, por medio de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte con Agencia Deportes San Juan, y la organización de Liga Sanjuanina de Hockey Social con Federación Argentina de Hockey Social. Las sedes serán el Complejo El Palomar, de Universidad Nacional de San Juan, y La Granja, en Centro de Educación Física N°20 en Santa Lucía.

Las ligas participantes serán: Liga Posadeña y Liga Misionera (Misiones); Liga Centro Entrerriano (Entre Ríos); Liga del Norte y Liga Regional de las Sierras (Córdoba); Liga Mendocina y Liga Sancarlina (Mendoza); Liga Moreno y Liga Somra de Malvinas Argentinas (Buenos Aires); Liga Cordillerana de San Martín de los Andes y Liga Regional (Neuquén).