Entre los grandes eventos deportivos que se suman al atractivo de vacaciones de invierno en San Juan, está el 55° Campeonato Nacional de Hockey sobre césped Social para Menores, a disputarse desde el jueves 9 al domingo 12 de julio de 2026 con 800 deportistas de todo el país. Las categorías participantes serán Sub 12-14-16 femenino, Sub 17 masculino, y Sub 12 mixto.
Unos 800 deportistas llegarán por el Nacional de Hockey Social para Menores
El campeonato se disputará en El Palomar de Capital y La Granja de Santa Lucía desde el jueves 9 al domingo 12 de julio 2026.