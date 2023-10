Qué famoso cantante convocó a Yanina Latorre

Y cuando todos supusieron que era para hacerle algún reclamo por alguno de sus dichos, la propia Yanina reveló que El Polaco la convocó para que sea la protagonista del próximo videoclip de un nuevo tema.

“Me contrató El Polaco para hacer su próximo videoclip, amor. Ya me mandó el tema y todo, pero no lo puedo mostrar. Esta buenísimo, es muy yo el tema” detalló inmediatamente la mujer de Diego Latorre, al tiempo que confió divertida: “Todavía no leí el guión. Ya hablé con la productora y tenemos dos días de rodaje. Le dije que sí sin pensarlo y sin escuchar el tema. Ya estamos con el tema vestuario. Lo que me pida, lo hago”.