Qué dijo Cris Morena sobre los show de Florencia Bertotti

“Le dije 'Cris no entiendo, me explicas un poco que no entiendo como Bertotti hace shows con los temas de Floricienta' y le pregunté si le dio permiso o algún tipo de aval”, explicó el conductor.

Acto seguido, leyó al aire el mensaje que le llegó de Cris Morena y replicó: “Ángel estoy a full de proyectos, fascinada con Margarita, que es la secuela, con respecto al show de Flor Bertotti, no es un show de Floricienta. Creo que cantará algunas de mis canciones de la serie. Me maravilla como mi música sigue tan vigente recorriendo el mundo. Te abrazo”.