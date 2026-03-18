Preocupación por Andrea del Boca en Gran Hermano

En esa misma línea, reconoció que está replanteando su estrategia para enfrentar las tensiones dentro de la casa: “En algunos momentos me saldrá de una manera educada y en otros de una manera más abrupta o con alguna puteada”, adelantó.

Emocionada por haber superado la última placa positiva, la actriz también vinculó su presente en el reality con su extensa carrera: “Si tengo 51 años de carrera es porque ustedes me han apoyado. El soberano es el que decide”, expresó, reforzando su confianza en el respaldo del público.

Lejos de rendirse, Andrea ve esta experiencia como un desafío personal: una instancia para reinventarse, resistir y seguir en juego. “La vida siempre te da otra oportunidad. Estoy fuerte, firme y con ganas de jugar si ustedes me siguen aceptando”, cerró, decidida a seguir dando pelea dentro de la casa.

¿Qué dijo Andrea del Boca sobre Luis Miguel en Gran Hermano y por qué generó tensión en la casa?

En la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), un momento musical terminó desatando una escena inesperada y cargada de insinuaciones. Todo comenzó cuando sonó “Sueña”, uno de los temas más recordados de Luis Miguel, y el clima relajado dio pie a una confesión que sorprendió a todos.

Andrea del Boca tomó la palabra y dejó entrever que habría tenido un vínculo con el cantante en el pasado. Con picardía y sin dar demasiados detalles, deslizó un comentario que rápidamente generó reacciones entre sus compañeros, quienes no tardaron en engancharse con la historia.

“Es una canción muy especial, de alguien muy especial para mí, y que tiene relación con alguien más especial para mí. A Micky lo conocí hace muchísimos años en Mónaco. Y la verdad es que... tengo los mejores recuerdos. Lo que pasó en Mónaco queda en Mónaco”, expresó la actriz, sembrando aún más intriga.

Sin embargo, el comentario no cayó bien en todos. Yanina Zilli reaccionó con molestia y, en una charla con otros participantes, salió a cruzarla sin filtros. "Yo estuve 2 años con Luis Miguel", afirmó la exvedette, restándole importancia a la versión de Del Boca y dejando en evidencia una tensión que empieza a crecer dentro de la casa.