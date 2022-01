Por qué Stefi Roitman y Ricky Montaner no se casaron legalmente en Argentina

Ana Rosenfeld analizó las opciones y las razones que los llevaron a no registrar el matrimonio en nuestro país. “Si la señora Roitman y el señor Montaner no se casaron civilmente acá es porque lo que ellos probablemente quieran hacer no es un convenio de separación de bienes sino lo que conocemos como mundialmente como contrato prenupcial”, remarcó la abogada al respecto.

Y agregó la explicación sobre lo que es un contrato prenupcial: “Es cuando se establece que por ser infiel se va a pagar tanto indemnización por cada año de matrimonio y por hijo. Es decir, se realizan determinadas previsiones”, dijo Ana para luego agregar sobre la ley que existe en nuestro país: “La separación de bienes es muy puntual, qué tenemos, que no y qué vamos a administrar libremente. Si nos vamos a hacer donaciones reciprocas y si tenemos deudas que quede explicitado cómo se van a pagar”.