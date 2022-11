Polémicos dichos de Cecilia Bolocco sobre el talle XXL

“¿Necesitan más talla? Yo creo que lo que necesitan es comer menos, ya. Se los digo con todo mi amor. Hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque tan, tan grande no”, lanzó Bolocco con una sonrisa en la cara.

Y siguió: "Entraditas en carne es rico porque incluso a muchos hombres también les gusta, ¿no es cierto, mis preciosos hombres? Cuéntenles a las chicas que a muchos de ustedes les gustan las mujeres entradas en carne, confiésenlo. Pero XXL así tan, tan, tan grande, de repente no es sano, no es bueno”.

Lo cierto es que ante la cantidad de críticas que recibió, Cecilia Bolocco pidió perdón entre lágrimas en un video: "Si yo he dañado a alguien con la broma estúpida que dije, me duele mucho y me ha dolido todo el fin de semana pensando que algo que yo dije hirió a alguien", expresó la ex modelo.

"El tema del trastorno alimenticio es un tema grave y por supuesto no cabe broma ni comentarios estúpidos al respecto. Por eso, pido perdón si herí profundamente a alguien", argumentó.

"Lejos está de mi manera de ser y lo que siento y pienso. Nunca he discriminado a nadie y nunca lo voy a hacer. Ni por su peso, talla, color o credo religioso, político, nada. No está en mí, no soy así, y me hace muy bien no ser así", reflexionó Cecilia Bolocco.

Y cerró: "A mí si me han discriminado mucho por decisiones que he tomado en mi vida siguiendo mi corazón. Se aprende y yo he tenido que aprender una y otra vez. Trataré desde lo más profundo de mi ser no herir a nadie porque yo he sufrido bastante. Vuelvo a pedir disculpas y perdón".