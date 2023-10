Polémicas declaraciones de Nacha Guevara sobre Charly: "Es un muerto..."

La definición de Nacha Guevara sobre Charly García

“Ya sé que era destructivo, pero era él y ahora lo veo como un autómata, como un robot… ¿Dónde está Charly cuando lo miro a los ojos?”, se preguntó Guevara, que contó que el músico la llama por su verdadero nombre, Clotilde.

“Cuando lo vi, después de todo lo que había pasado, tardó en reconocerme, y cuando por fin me pudo enfocar desde algún lado me dijo ‘¡Clotilde!”, recordó Nacha. “Pero yo no quiero ver ese Charly. No sé si es bueno empujar a alguien a vivir de esa manera”, arrojó.

“A veces creo que hay que dejar a ciertas personas, sobre todo a una como él, a que cumplan con su destino, que sea él”, deseó Nacha, y ante una intervención de Bebe, que coincidió con ella, afirmó: “Ahora no es él. ¡No quiero verlo a él porque no es feliz! Le quitaron una droga y le pusieron otra”, indicó.

“Vamos a decir la verdad: está drogado Charly. Por lo menos cuando tomaba lo que tomaba, tenía sus momentos adorables, tenía sus locuras, seguía componiendo, cantando. Así que no sé qué se ganó. Ahora está muerto en vida, él no es él, y no quiero entrar en detalles desastrosos que vos debés conocer”, le remarcó a Contepomi.