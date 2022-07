Piden más de 8 años de cárcel para Shakira por fraude fiscal

En su escrito, la Fiscalía acusa a Shakira de haberse servido de un "entramado societario" creado años antes para no tributar en España en los ejercicios de 2012, 2013 y 2014, pese a que ya residía en el país más de los 183 días al año que estipula la ley.

Por ello, pide para la cantante penas de más de ocho años de cárcel y el pago de una multa de unos 24 millones de euros.

El escrito llegó dos días después de que los abogados de la cantante de 45 años anunciaran que habían rechazado un pacto con la Fiscalía y que pretendían ir a juicio.

"Con el pleno convencimiento de su inocencia, Shakira no acepta un acuerdo" con la Fiscalía y "decide seguir adelante" con el proceso, señalaron sus representantes legales en un comunicado donde agregaron que la artista está confiada en "que la justicia le dará la razón".

Tras denunciar "un total atropello a sus derechos", la intérprete de "Waka Waka" o "Las caderas no mienten" afirmó en el comunicado que "la fiscalía se ha empeñado en recaudar el dinero devengado en giras internacionales y en 'The Voice'", el programa televisivo estadounidense en el que fue jueza, en un período en el que "aún no era residente en España".

Además, recordó que pagó 17,2 millones de euros (17,4 millones de dólares) que le reclamaba el fisco y, por tanto, "no existe ninguna deuda pendiente con Hacienda".