"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > violencia de género

Patricio Albacete procesado por violencia de género y privación ilegítima de la libertad

Según el fallo del Juzgado Nacional en lo Correccional N°11 de la Ciudad, el exintegrante de Los Pumas le negó a su expareja en al menos dos episodios retirarse del departamento que compartían en Recoleta.

El exjugador de Los Pumas Patricio Albacete fue procesado sin prisión preventiva por los delitos de violencia de género, privación ilegítima de la libertad y lesiones leves. La decisión judicial se conoció luego de la denuncia presentada por su exesposa, Pamela Pombo, quien además difundió un video en el que se observa uno de los episodios de agresión que reportó a la Justicia.

La resolución fue adoptada por el Juzgado Nacional en lo Correccional N°11 de la Ciudad, que sostuvo en el fallo que los hechos ocurrieron en el departamento que ambos compartían sobre la calle Libertad al 1500, en el barrio porteño de Recoleta. Si bien la pareja se encontraba separada desde hacía siete meses, continuaban viviendo bajo el mismo techo.

Embed - Agencia El Vigía on Instagram: " Violencia de género: impactante denuncia con video La modelo Pamela Pombo difundió un video donde muestra la brutal agresión que, según denunció, sufrió por parte de Patricio Albacete, su expareja, exjugador argentino de rugby y considerado una figura histórica de Los Pumas. Las imágenes son sensibles y pueden resultar perturbadoras. En el material —que rápidamente se viralizó— se observa una fuerte golpiza, lo que generó conmoción y repudio en redes. Además, la modelo dialogó con SQP (América TV), donde brindó más detalles sobre lo ocurrido. El caso volvió a poner en agenda la problemática de la violencia de género y la importancia de visibilizar estas situaciones. La difusión del contenido busca exponer lo ocurrido y reclamar justicia."
View this post on Instagram

En uno de los episodios incorporados al expediente, Albacete habría impedido que Pombo abandonara el inmueble al cerrar con llave la puerta del departamento durante unos 20 minutos. Según consta en la resolución, durante ese lapso le dijo: "De acá no te vas".

Te puede interesar...

El fallo también describe un segundo hecho de características similares. En este caso, ex Puma volvió a interceptar a su exesposa cuando intentaba retirarse del lugar, restringiendo nuevamente su libertad ambulatoria. Para el tribunal, esas conductas encuadran en el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo, debido a que entre ambos existía una relación matrimonial vigente.

En su resolución, el magistrado remarcó que los hechos denunciados no podían analizarse de manera aislada, sino en el contexto de "una misma dinámica vincular atravesada por violencia física, intimidación y control". A partir de esa valoración, concluyó que estaban reunidos los elementos necesarios para sostener la imputación penal, tanto en su aspecto objetivo como subjetivo.

image

El fallo también incorporó jurisprudencia nacional y tratados internacionales vinculados a la violencia de género, especialmente la Convención de Belém do Pará. En ese marco, recordó que toda acción u omisión que provoque sufrimiento físico, psicológico o afecte la autonomía de una mujer por razones de género constituye una forma de violencia.

El caso tomó estado público cuatro meses después de que Pombo anunciara su separación de Albacete, con quien se había casado en junio de 2024. En ese contexto, la modelo decidió exponer públicamente los motivos de la ruptura y avanzar con una denuncia judicial contra el exdeportista.

Temas

Te puede interesar