París Hilton lanzó una canción con María Becerra

Embed - Without Love

Esta pieza musical fue producida por Sia, la reconocida artista estadounidense, y relata la historia de un primer amor. Este tema es la mezcla perfecta entre pop y electrónica: “Me encanta sentir tu calor, no puedo vivir sin tu amor, porque morí cuando me miraste así. Estaba tan ciega que en tus ojos yo me vi, ya no hay nadie más, nunca te vayas lejos de mí. Don’t wanna live without love, everything about love, don’t wanna live without love”, canta la novia de J Rei, quien anunció con tristeza la pérdida de un embarazo que estaban transitando.

Si bien no se trata de la primera colaboración de Becerra, pero si se trata de una de las pocas ocasiones en la cuales se puede escuchar a la artista cantando en inglés, revelando la nueva faceta artística y representando al territorio nacional de la mejor manera posible. Esto fue una gran sorpresa para los fanáticos de la argentina, ya que en sus redes sociales no había anunciado nada, por lo que no tardaron en usar sus respectivas cuentas para hacerle llegar el apoyo a la cantante.

“María Becerra ft Paris Hilton no puede ser tan bueno”; “Che, poco se habla que ayer María Becerra sacó una canción junto a Paris Hilton, producido por Sia. Algún día vamos a dimensionar el alcance que tiene”; “¿¡María Becerra hizo un ft. con Paris Hilton!? ¿Por qué recién me entero?”; “El temón que sacaron María Becerra y Paris Hilton”; “La joya electropop que sacaron Paris Hilton y María Becerra”; “Una colaboración entre Paris Hilton y María Becerra era lo que menos le podía esperar este viernes”; “La canción de Paris Hilton con María Becerra que produjo Sia. Byeee. Mi país”; “Chicos, tremendo temazo que han sacado María Becerra y Paris Hilton”; “¡Chicas, Maria Becerra Paris Hilton y Sia! Qué es esta obra de arte”; entre otros mensajes fueron algunas de las reacciones de alegría que generó el tema.