Pampita mostró sus busqueda en internet y sorpendió a todos

Allí, el conductor del streaming del Bailando atinó a salvarla, preguntándole si podía seguir leyendo todo, pero Ardohain muy tranquila lo autorizó. Es así que Cris leyó ante el asombro de todos: “Fecha del escándalo de la motorhome”, en clara referencia al escándalo sexual de Benjamín Vicuña con la China Suárez en 2015 que desencadenó su ruptura con el chileno, padre de sus hijos.

Rápida de reflejos, y siempre con una sonrisa en su rostro, Pampita argumentó: “Porque me preguntaron cuando entré al Bailando, y no me acordaba. ¿Cuándo vine a reemplazar a Moria? Y fue ahí”, haciendo referencia a cuando La One estuvo presa en Paraguay y ella fue convocada para reemplazarla.