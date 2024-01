Pampita hizo una jugada declaración que Lali celebró

Hace unos días, Pampita participó en una serie de preguntas en Rumis, un programa de streaming emitido desde Punta del Este y conducido por Zaira Nara. Jauriu, una de las influencers en el panel, le preguntó a la jurado de Bailando con qué mujer pasaría una noche.

"Debe ser bárbara en la cama, tiene una pinta de ser una bomba. No me escribas, Lali, porque todavía no me gustan las mujeres, pero si hay que apostar...", respondió rápidamente la modelo, la influencer estuvo de acuerdo con su respuesta y hasta se incluyó.