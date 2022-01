Pampita hizo un viaje relámpago a Punta del Este

Pero claro que la consulta sobre su relación en estos últimos tiempos con su ex marido, Benjamín Vicuña, no podía faltar. Pero Pampita, fiel a su estilo, siempre con una sonrisa en su rostro evadió la cuestión. Así, cuando el periodista quiso ahondar en el tema, la ex jurado de La Academia de ShowMatch deslizó "Ustedes hablen que yo siempre me mantengo al margen de todos los temas, no opino nada".

En tanto, sobre el nuevo romance del chileno con Eli Sulichin, a quien conoció en el reciente bautismo de su hija Anita, y los comentarios de la mediática abogada Ana Rosenfeld sobre la cuestión asegurando que Pampita está contenta, volvió sobre sus dichos e insistió "Nunca digo nada... soy muy reservada. Ya me conocen, con esos temas yo no opino nada".