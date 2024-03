Oriana Junco fue atacada por Barbie Di Rocco en un boliche y todo terminó a los botellazos

Posteriormente, llegaron los policías al boliche y tomaron nota de la denuncia realizada por la mediática y su amigo. "Se están desplazando muy lentamente. Todo el mundo sabe quién es la persona que arrojó los vasos. Están allá completamente drogados", detalló.

"Mi asistente está con la cabeza rota, pero la policía no hace mucho. Está todo el mundo parado. Sabe todo el mundo quién es, hay testigos, pero no la van a buscar", expresó.

Luego de unas horas de espera, Oriana se cansó del supuesto maltrato por parte de la policía, y los grabó dejando grabado su enojo: "Llegaron los oficiales acá. Me están dando la espalda, me tratan como no sé a qué. ¿A vos te parece que la delicuente soy yo? Te hacés el boludo, pero recién me estabas ignorando".

"Yo soy Oriana Junco y tengo un millón de seguidores. Vivo en Europa. Fui atacada por una manada de travestis marginales que están ahí. Están las cámaras. ¿Qué piensan hacer?", continuó.

Por otro lado, aprovechó la grabación del video para mencionar al programa de Ángel de Brito, con la intención de que levanten la noticia desde el canal. "Para LAM. Está mi asistente herido a botellazos. Llegaron los oficiales y este ni se da vuelta. Maleducado al máximo este pelado. Ni siquiera me saludó. Policía de Buenos Aires".

"Los oficiales se hacen todos los boludos. Están todos parados acá. Llegaron hace una hora. Están todas las travestis marginales llenas de drogas, de cocaína, pero no hace nada la policía. Nos pregunta solo excusas a nosotros. Nos mandaron botellazos, vasos, hay filmaciones del boliche, están de testigos los dueños, todo el mundo, pero ahí ella está totalmente drogada con marginales. Todas vendedoras drogas, todas dealer, mulas... como ella", sentenció Oriana Junco sobre el conflicto con Barbie Di Rocco en un boliche.