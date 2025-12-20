"
Nicole Neumann reveló cómo será la fiesta de 15 de su hija Allegra Cubero

En medio de la interminable interna con Fabián Cubero y Mica Viciconte, Nicole Neumann habló sin filtros y adelantó cómo será el cumpleaños de Allegra que decidió celebrarle por su cuenta.

Aunque no resulta extraño teniendo presente el feroz enfrentamiento que viven Nicole Neumann y Fabián Cubero desde que se divorciaron allá por 2017, lo cierto es que la fiesta de 15 de Allegra -una de sus tres hijas- desencadenó una nueva y fuertísima interna entre la modelo y el exfutbolista.

Lo cierto es que mientras Cubero y su actual pareja, Mica Viciconte, vienen preparando la esperada celebración desde comienzos de año, tal como habían acordado en un principio donde la modelo se haría cargo de compartir con la adolescente un viaje especial alrededor del mundo, en las últimas semanas Neumann dejó trascender que decidió hacerle su propio festejo a su hija junto a sus amigos, familiares y sus seres queridos.

Así las cosas, en las últimas horas fue la mismísima Nicole Neumann la que confirmó que le hará una fiesta de 15 años paralela a Allegra.

Entrevistada en Rumis, el programa conducido por Lizardo Ponce, Julieta Poggio y Lola Latorre entre otros en el streaming La Casa, Nicole dio algunos detalles sobre el festejo que comenzó a preparar hace ya un tiempo cuando acordó con su hija celebrar con el ala materna esta fecha tan especial, dado que Cubero y su pareja se negaron a que la modelo participe de la fiesta original, alegando que no tienen relación por lo que sería incómoda su presencia.

“Estamos armando una fiesta re linda, estamos con el vestido, con Laurencio Adot, así que ahora tenemos la prueba del vestido y todas las sorpresas”, confió entusiasmada. Vale recordar que el cumpleaños de Allega es el próximo 6 de enero, por lo que los preparativos tanto para el festejo original como el para el paralelo ya entraron en plena cuenta regresiva.

