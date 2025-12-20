Aunque no resulta extraño teniendo presente el feroz enfrentamiento que viven Nicole Neumann y Fabián Cubero desde que se divorciaron allá por 2017, lo cierto es que la fiesta de 15 de Allegra -una de sus tres hijas- desencadenó una nueva y fuertísima interna entre la modelo y el exfutbolista.
Nicole Neumann reveló cómo será la fiesta de 15 de su hija Allegra Cubero
En medio de la interminable interna con Fabián Cubero y Mica Viciconte, Nicole Neumann habló sin filtros y adelantó cómo será el cumpleaños de Allegra que decidió celebrarle por su cuenta.