Nicole Neumann reveló cómo será la fiesta de 15 de su hija Allegra Cubero

Entrevistada en Rumis, el programa conducido por Lizardo Ponce, Julieta Poggio y Lola Latorre entre otros en el streaming La Casa, Nicole dio algunos detalles sobre el festejo que comenzó a preparar hace ya un tiempo cuando acordó con su hija celebrar con el ala materna esta fecha tan especial, dado que Cubero y su pareja se negaron a que la modelo participe de la fiesta original, alegando que no tienen relación por lo que sería incómoda su presencia.

“Estamos armando una fiesta re linda, estamos con el vestido, con Laurencio Adot, así que ahora tenemos la prueba del vestido y todas las sorpresas”, confió entusiasmada. Vale recordar que el cumpleaños de Allega es el próximo 6 de enero, por lo que los preparativos tanto para el festejo original como el para el paralelo ya entraron en plena cuenta regresiva.