Estudiantes ganó el Trofeo de Campeones tras el triunfo ante Platense

El Pincha, ganador del Clausura, perdía por la mínima ante el Calamar, vencedor del Apertura, pero dos apariciones de Lucas Alario sobre el final alcanzaron para sumar otra estrella.

En el Estadio Único de San Nicolás se enfrentaron dos equipos con realidades distintas: Estudiantes que venía de ser campeón del Torneo Clausura y Platense que estrena a Walter Zunino como técnico tras más de un mes sin competencia oficial. Los de Vicente López se pusieron en ventaja, pero los de La Plata lo dieron vuelta para ganar 2-1 sobre el final y llevarse una nueva estrella.

Después de un primer tiempo con pocas acciones y dominado por la tensión de la gran firma, terminaron en cero y se fueron al descanso sin haber generado situaciones claras de gol.

Sin embargo, en el complemento la situación iba a cambiar y el Calamar encontró el 1-0 en el inicio de las acciones. Tras un lateral al área y un despeje a medias, Franco Zapiola sacó un derechazo que dejó sin respuesta a Muslera.

Lucas Alario lo iba a empatar de cabeza a 12 minutos del final del partido y le puso puntos suspensivos a la definición del trofeo. Pero, no sería lo único, porque el ex River iba a poner el segundo y daba vuelta el resultado en un puñado de minutos cuando estaban cerca del final y llevarse una nueva estrella.

