Estudiantes ganó el Trofeo de Campeones tras el triunfo ante Platense

Después de un primer tiempo con pocas acciones y dominado por la tensión de la gran firma, terminaron en cero y se fueron al descanso sin haber generado situaciones claras de gol.

Sin embargo, en el complemento la situación iba a cambiar y el Calamar encontró el 1-0 en el inicio de las acciones. Tras un lateral al área y un despeje a medias, Franco Zapiola sacó un derechazo que dejó sin respuesta a Muslera.