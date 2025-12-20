En el Estadio Único de San Nicolás se enfrentaron dos equipos con realidades distintas: Estudiantes que venía de ser campeón del Torneo Clausura y Platense que estrena a Walter Zunino como técnico tras más de un mes sin competencia oficial. Los de Vicente López se pusieron en ventaja, pero los de La Plata lo dieron vuelta para ganar 2-1 sobre el final y llevarse una nueva estrella.
Estudiantes ganó el Trofeo de Campeones tras el triunfo ante Platense
El Pincha, ganador del Clausura, perdía por la mínima ante el Calamar, vencedor del Apertura, pero dos apariciones de Lucas Alario sobre el final alcanzaron para sumar otra estrella.