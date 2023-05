Nico Occhiato habló de las diferencias que tuvo con su papá

Sincero, Nico expresó: "No fue tan así pero porque mi viejo siempre se tomó esto como un hobby. Él tiene un corralón de materiales y yo siempre me crié con la idea de que 'hay que trabajar de verdad y la parte artística es un hobby'. Era complicado entonces porque yo no me lo quería tomar como un hobby sino como mi trabajo principal".

"Y paseaste por todos lados...", comentó el conductor. "Sí, pero lo re agradezco. Yo cuando no quería estudiar después del colegio, mi papá me dijo que tenía que trabajar. Yo tenía 17 años y un sábado me desperté y estaba mi tío ahí en el garage de mi casa. Ahí me dice: 'El lunes arrancás con el tío a trabajar'", recordó.

"Él tenía un reparto de pan. El lunes me pasó a buscar a las tres de la mañana. Íbamos a cargar pan a la fábrica y de ahí, a partir de las siete, a repartir a todos lo supermercados chinos de la zona. Así hasta las tres de la tarde. Era de tres a tres. Eso lo hice casi un año. Yo quería laburar con mi papá en el corralón. Después de eso me llevó pero tercerizado. Me puso un camión, fletes express", añadió.

Finalmente, Dente quiso saber: "¿Y hoy es fan número uno?" "Sí, hoy sí. Igual, todo eso (en un punto me ayudó). Yo ahí empecé a escuchar radio porque estaba en un trabajo que no me gustaba (y me distraía). Todo tiene que ver con todo", concluyó.