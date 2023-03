Nico Occhiato apuntó contra Nati Jota: "Para mí está muerta"

Pasados unos 15 días ya desde la ida de Nati, desde Socios del espectáculo (El Trece) se detuvieron en algunas actitudes y dichos del conductor del programa sobre su ex compañera donde lisa y llanamente la trata de muerta.

“Le mandamos un beso a Nati, que ya no está entre nosotros” deslizó Nico Occhiato tras leer un mensaje en el que la nombraban. “¿Murió?”, preguntó Flor Jazmín Peña, y Occhiato disparó irónico: “Sí, para nosotros sí”.

“¿Qué onda el vínculo con Nati? Me enteré que no fuiste a la fiesta Polenta para no verla”, lo apuró uno de los integrantes de la mesa. Pero él, sin inmutarse, sentenció: “La verdad es que no hablamos más. No la quiero cruzar más”.