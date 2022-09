Natalia Oreiro habló de su relación con Wanda Nara

En un adelanto de la entrevista exclusiva con Oreiro, la cantante manifestó: "Me da mucha pena eso porque principalmente es falso. No es real y no es cierto lo que se dice. Creo que ella no se lo merece, me parece que se habla mucho en relación de ella, de su vida, de sus cosas, y como que el mundo Wanda hay que hablar y decir cosas".

"Creo que no se lo merece porque es re laburadora, tiene una familia enorme y un montón de cosas... Tiene la necesidad de viajar, de ir y venir, y todas la comprendemos y acompañamos en eso porque somos todos compañeros", cerró Natalia Oreiro en relación al viaje sorpresivo que hizo Wanda en la noche del martes.

Wanda Nara también aclaró cómo es su relación con Natalia Oreiro

"Natalia Oreiro es lo más, pero de lo más. No la conocía y creo que somos amigas", dijo la empresaria en un vivo de Instagram, desde un aeropuerto, tras dejar inesperadamente la Argentina y ausentarse del evento promocional del reality de canto de Telefe y de las grabaciones de esta semana.

En ese marco, Wanda también dejó en claro que no hubo ningún conflicto con Oreiro, como se rumorea: "Creo que el día de mañana esta relación con Natalia va a quedar para siempre porque me parece una persona increíble".