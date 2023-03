Moria Casán se refirió a Guille Valdés y el conflicto con Cande Tinelli

Entrevistada por Socios del espectáculo (El Trece), Rodrigo Lussich introdujo el tema consultándole si le jodió quedarse afuera de la última edición del clásico reality de baile de Marcelo Tinelli. “¿Cómo me va a joder no haber estado? Hice diez años. No tengo rencores. Soy una figura como el Gauchito Gil o la Difunta Correa: me rezan, me hacen estampas… Fui estelar en el jurado”, lanzó sin filtro Moria Casán.