Morena Rial envuelta en un escándalo policial

“Ahí se inició el operativo y terminaron deteniendo un auto, un Fiat Cronos, que andaba merodeando la zona. A bordo estaba Morena Rial, con cuatro ocupantes más: dos masculinos con antecedentes penales por robo, otro hombre más y dos mujeres, entre ella Morena Rial. También había un bebé. No está claro si es el bebé de Morena Rial. Los vecinos dicen que sí, pero ella no lo tenía en brazos”.

En ese marco, la cronista reveló un dato contundente del episodio: “En el baúl había pasamontañas, barretas y crickets. Elementos que podrían servir para la apertura de una puerta, de una reja”.

QUÉ DIJO ALEJANDRO CIPOLLA DE LA DETENCIÓN DE MORENA RIAL

Insignia también expuso la palabra de Alejandro Cipolla, abogado de Morena Rial, quien a las pocas horas de la detención logró la liberación de la hija de Jorge Rial.

“Morena fue liberada en las últimas horas. Fue su propio abogado quien lo dice en las redes sociales”, dijo Cecilia para eltrece.

Y el textual del letrado fue: “Por suerte pude explicar toda la situación y Morena Rial consiguió la libertad. Fue toda una confusión. Por suerte, la verdad salió a la luz”.

Con más información en su haber, la notera agregó: “En el entorno de More Rial dicen que ella no tenía ni idea... Ella salió a dar una vuelta. No sabía que el auto era robado”.

“A estas cinco personas no las agarran cometiendo el delito, los agarran circulando. Entonces, ¿qué dijo el abogado de Morena Rial? Que ella no sabía lo que estaba en el baúl, el auto no es de ella, que la pasaron a buscar. Estaban dando un par de vueltas. La dejan en liberada a ella y a la otra chica. Circular no es un ilícito, pero el auto en el que circulaba era robado”.