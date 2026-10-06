Mirtha Legrand recibió el alta médica tras tres semanas internada

Que es una neumopatía, el cuadro que atravesó Mirtha Legrand

Este término es usado en la medicina para hacer referencia a las enfermedades que afectan a los pulmones. Por eso, no identifica una patología específica ni implica que una persona tenga neumonía.

En el diccionario de la Real Academia Española aparece definida como “una enfermedad de los pulmones”. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos indica que algunas de las enfermedades pulmonares son el asma, la EPOC, la fibrosis pulmonar y la neumonía, entre otras afecciones.

Si bien las causas pueden ser diversas, algunas neumopatías pueden vincularse con infecciones, mientras que otras suelen aparecer a causa del tabaquismo, la inhalación de ciertas sustancias o la exposición constante a distintos contaminantes del ambiente.

Al tratarse de un término abarcativo de varias enfermedades, los síntomas dependen del problema pulmonar que presente cada paciente. Algunas de las manifestaciones de los cuadros respiratorios suelen ser la tos, la dificultad para respirar, la respiración acelerada o el cansancio.