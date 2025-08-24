Mirtha Legrand fulminó a Gimena Accardi tras confesar la infedelidad

"Quedó en un mal lugar como mujer, ella lo quiso cuidar porque lo quiere mucho y me resulta molesto como la atacan, no está bien. Ella asumió había sido infiel y como él la pasó mal, supuestamente, ella dio la cara por él", comenzó la periodista.

"Sentí que ningún hombre nunca hace eso de reconocer. Nunca vi a una mujer reconocer que fue infiel y que todo el mundo la trate como si hubiera matado a alguien, ni a los políticos le pedimos tanto", continuó.

"Una infidelidad se oculta, no se comenta", remarcó Mirtha Legrand. Y Karina explicó: "Ella dijo un desliz, le puede pasar a cualquiera me parece, no lo veo como algo para maltratarla".

"Cómo habló ella largo a cámara, no se explican esas cosas", siguió en su postura la diva. Y Iavícoli le preguntó: "¿Para vos estuvo mal que lo haya dicho?". Ahí, la conductora fue tajante contra Gimena Accardi: "Sí, porque a él lo hace quedar como un cornudo, fea palabra eh, pero bueno existe".

"¡Nunca pensé que ibas a decir eso!", reaccionó la panelista sobre la crudeza de la opinión de Legrand.

Gimena Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio

Gimena Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio definitivo tras 18 años de relación luego de que la actriz confesó públicamente que le había sido infiel a su marido. La pareja, que se había casado en 2016, puso así un punto final a una historia que muchos consideraban indestructible.

El periodista Fede Flowers comentó en su cuenta de X dio algunos detalles de cómo y cuándo se dio el divorcio legal del ahora ex matrimonio. "Nico Vázquez y Gimena Accardi ya están divorciados. Todo firmado. Fue todo de mutuo acuerdo, el momento de la firma fue muy movilizante para ambos", comunicó el periodista.

En Olga, Accardi había dado detalles de su separación de Vázquez y confirmó que fue ella quien le fue infiel a él. "Sí en 18 años uno comete errores, yo cometí uno. Me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer, porque sí es cierto lo que se dijo ayer la mitad de las cosas, la otra mitad no, y de eso no me voy a hacer cargo y también es lo que necesito aclarar de algún modo", comentó la actriz.

"Sí en la pareja soy la responsable de haberse mandado una cagada en estos 18 años, di las explicaciones a mi marido. Del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: yo te sigo amando, esto a vos no te define. Pero en una relación que venía mal y estábamos en crisis hace un año con idas y vueltas, no es el causante esto pero sí fue un poco el detonante o la gota que revalsa el vaso para tomar la decisión que tendríamos que haber tomado antes", siguió.

Y reconoció la infidelidad: "Ahora ya lo estoy diciendo. Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio, ni la sigo en Instagram, desapareció, fue un desliz absoluto, una idiotez de la cual estoy arrepentida. Pero soy humana raza básica y puedo cometer los mismos errores que cualquiera en una relación de 18 años".