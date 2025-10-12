El Gobierno y su conmemoración: "un proceso de civilización, orden y progreso"

También indicó que "al arribar, encontró pueblos enfrentados y costumbres que incluían rituales sangrientos, señales de un mundo sumido en la barbarie". Sin embargo, "estableció las primeras estructuras sociales y políticas fundamentadas en el derecho, la fe cristiana y los valores occidentales, promoviendo el orden y sentando las bases del progreso en el Nuevo Mundo". "La civilización prevaleció sobre el salvajismo y el orden sobre el caos", sentenció.

Finalmente, expresó: "En esta fecha, no solo recordamos un hecho histórico; conmemoramos el inicio de algo mucho más grande que cada uno de nosotros: la civilización occidental. Porque, sin raíces, no hay futuro. Hoy, más que nunca, honremos este legado que tanto costó construir".

El mensaje de Victoria Villarruel por el "Día de la Hispanidad"

A diferencia del Gobierno, la vicepresidenta habló del "Día de la Hispanidad" en su cuenta de X. "En este día quiero rendir homenaje a nuestra raíz hispana, que nos une con millones de hombres y mujeres a lo largo de Iberoamérica. Compartimos un idioma, una fe y una cultura que moldearon nuestra identidad y nos recuerdan que pertenecemos a una misma historia".

Luego, explicó que "la Hispanidad es la herencia común que nos dio tradiciones, valores y el orgullo de sabernos parte de una gran comunidad", y manifestó: "Como argentina, valoro profundamente esa unión que nos hermana y que fortalece nuestra identidad nacional".