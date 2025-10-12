Semana de limpieza total: desinsectación y poda en toda la Ciudad

Entre el lunes 13 y el viernes 17, en el turno mañana, los equipos municipales trabajarán en el cuadrante comprendido por calles 9 de Julio, Mendoza, Lateral de Circunvalación y Leandro N. Alem, incluyendo calles internas.
En el turno tarde, las tareas se distribuirán de la siguiente manera:
Además, se realizará un componente educativo ambiental, para promover el mantenimiento de patios, espacios comunes y la correcta disposición de residuos domiciliarios.
Poda preventiva y despeje de luminarias
Desde el lunes 13 al domingo 19 de octubre, se ejecutará un plan de poda preventiva y erradicación de árboles peligrosos en distintos puntos de la Ciudad.
El objetivo es mejorar la iluminación y reforzar la seguridad en la vía pública.
Cronograma de poda y despeje:
-
Lunes 13/10 y martes 14/10
8 a 13 hs: Cementerio Municipal
13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro
-
Miércoles 15/10
8 a 13 hs: Cementerio Municipal
13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro
-
Jueves 16/10 y viernes 17/10
8 a 13 hs: Barrio Patricias Sanjuaninas
13 a 17 hs: Barrio Facultad
-
Sábado 18/10 y domingo 19/10
8 a 13 hs: Erradicación de árboles peligrosos en domicilios particulares