Semana de limpieza total: desinsectación y poda en toda la Ciudad

Entre el lunes 13 y el viernes 17, en el turno mañana, los equipos municipales trabajarán en el cuadrante comprendido por calles 9 de Julio, Mendoza, Lateral de Circunvalación y Leandro N. Alem, incluyendo calles internas.

En el turno tarde, las tareas se distribuirán de la siguiente manera:

Lunes 13 al miércoles 15: desinsectación en Villa Ferroviario Norte (calles Pedro Cortínez y V. Mercante).

Jueves 16 y viernes 17: desinsectación en Barrio Vesta (Lateral de Circunvalación y Fontana).

Además, se realizará un componente educativo ambiental, para promover el mantenimiento de patios, espacios comunes y la correcta disposición de residuos domiciliarios.

Poda preventiva y despeje de luminarias

Desde el lunes 13 al domingo 19 de octubre, se ejecutará un plan de poda preventiva y erradicación de árboles peligrosos en distintos puntos de la Ciudad.

El objetivo es mejorar la iluminación y reforzar la seguridad en la vía pública.

Cronograma de poda y despeje: