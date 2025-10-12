"
Semana de limpieza total: desinsectación y poda en toda la Ciudad

Del 13 al 19 de octubre, la Ciudad de San Juan realizará operativos de desinsectación, desratización y poda preventiva en distintos barrios y cuadrantes. Los trabajos buscan mejorar la limpieza, la iluminación y la seguridad de los espacios públicos.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la Secretaría de Servicios y Ambiente, anunció un amplio cronograma de operativos ambientales y de mantenimiento urbano que se desarrollará del lunes 13 al domingo 19 de octubre.

Las acciones incluyen desinsectación, desratización, educación ambiental, poda preventiva y erradicación de árboles peligrosos, en distintos sectores de Capital.

Desinsectación y desratización

Entre el lunes 13 y el viernes 17, en el turno mañana, los equipos municipales trabajarán en el cuadrante comprendido por calles 9 de Julio, Mendoza, Lateral de Circunvalación y Leandro N. Alem, incluyendo calles internas.

En el turno tarde, las tareas se distribuirán de la siguiente manera:

  • Lunes 13 al miércoles 15: desinsectación en Villa Ferroviario Norte (calles Pedro Cortínez y V. Mercante).

  • Jueves 16 y viernes 17: desinsectación en Barrio Vesta (Lateral de Circunvalación y Fontana).

Además, se realizará un componente educativo ambiental, para promover el mantenimiento de patios, espacios comunes y la correcta disposición de residuos domiciliarios.

Poda preventiva y despeje de luminarias

Desde el lunes 13 al domingo 19 de octubre, se ejecutará un plan de poda preventiva y erradicación de árboles peligrosos en distintos puntos de la Ciudad.

El objetivo es mejorar la iluminación y reforzar la seguridad en la vía pública.

Cronograma de poda y despeje:

  • Lunes 13/10 y martes 14/10

    8 a 13 hs: Cementerio Municipal

    13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro

  • Miércoles 15/10

    8 a 13 hs: Cementerio Municipal

    13 a 17 hs: Av. Libertador, entre Las Heras y Santa María de Oro

  • Jueves 16/10 y viernes 17/10

    8 a 13 hs: Barrio Patricias Sanjuaninas

    13 a 17 hs: Barrio Facultad

  • Sábado 18/10 y domingo 19/10

    8 a 13 hs: Erradicación de árboles peligrosos en domicilios particulares

