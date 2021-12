Máxima preocupación por Lía Crucet: "Ya no tiene retorno"

Tony Salatino asegura que no encuentran otra alternativa: “Fue la recomendación que me dio el psiquiatra lamentablemente, porque esto ya no tiene retorno, y lo voy a tener que hacer, no me queda otra, voy a buscar algo cerca, pero por el momento sigue en casa”.

“Es una desgracia, ya más no se puede hacer. Las habitaciones acá estan arriba y la traje acá abajo porque no puede caminar mucho por la operación de la cadera. Es lo que nos tocó, y aunque yo no tengo ningún apuro la internación es la única alternativa que me sugirió el médico, así que es muy doloroso, pero es así”, agregó en charla con Teleshow de Infobae.

Qué enfermedad tiene Lía Crucet

La popular cantante Lía Crucet padece esquizofrenia y producto de esa enfermedad se fue agravando su cuadro y deteriorando su estado de salud.

“Lía tiene demencia frontotemporal, está asistida y medicada por un psiquiatra. Actualmente toma tres pastillas, bajó 40 kilos y el psiquiatra le recomendó al marido internarla en un geriátrico”, confirmó la periodista Débora D´Amato en el ciclo A la tarde.