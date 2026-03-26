Mavinga dejó Gran Hermano y Andrea del Boca rompió en llanto

Mavinga había explicado previamente que el próximo 29 de abril una de sus hijas cumplirá 15 años, lo que intensificó aún más su tristeza. Además, remarcó que el clima emocional del reality la desbordó: las discusiones, el encierro y la intensidad del juego terminaron afectando su estabilidad.

“Yo hago todo por mis hijas, mi respiración tiene nombre y apellido, y no puedo estar acá pensando en que me extrañan. Eso me parte al medio y es una carga grande”, reconoció, completamente quebrada.

Sus compañeros también intentaron hacerla cambiar de opinión. La Maciel se largó a llorar junto a ella y le pidió que no dejara pasar una oportunidad única, mientras que Manuel Ibero le expresó: “no hay nada más honorable que extrañar a la familia”. Yipio, por su parte, no se despegó de ella y la abrazó constantemente en sus últimos minutos dentro de la casa.

A pesar de todo, Jenny se mantuvo firme en su decisión y aseguró que aprovechará la experiencia “de otra manera”, ya fuera del reality. Antes de cruzar la puerta giratoria, dejó una última reflexión que reflejó su estado emocional: “su cabeza y sus emociones no son lo mismo”.

Desde la producción, Gran Hermano le dedicó un mensaje de despedida cargado de afecto, deseándole que afuera “recupere esa sonrisa tan linda”.

La salida de Mavinga no solo marcó un quiebre en el juego, sino que dejó una de las postales más sensibles de la temporada: el llanto desconsolado de Andrea del Boca, reflejo del fuerte vínculo que se había generado dentro de la casa.

Cómo fue el polémico derecho a réplica de Carmiña Masi y Jenny Mavinga en Gran Hermano por los comentarios racistas

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a sorprender con un nuevo derecho a réplica dentro de la casa. Tras el comentado -y polémico- ingreso de Lucas, ex de Luana Fernández, esta vez fue Carmiña quien pidió la palabra. La periodista paraguaya entró al SUM para dirigirse directamente a Mavinga y ofrecerle disculpas por los dichos racistas que semanas atrás la dejaron fuera del juego.

Aunque ya pasó un tiempo, las declaraciones de Carmiña siguen resonando. No solo le costaron la expulsión y el rechazo del público, sino que también derivaron en una denuncia judicial presentada por el esposo de la participante oriunda de Congo. Convencida de que las disculpas que dio al salir no habían alcanzado, Carmiña solicitó a la producción una nueva oportunidad para expresarse y reparar lo ocurrido.

“Tengo palabras atragantadas que no me dejan tranquila, necesito decirtelas personalmente. Primero te quiero pedir disculpas en esto que sería un frente a frente virtual. Me equivoqué muy grande contigo y son disculpas sinceras porque no era la forma en la que me quería mostrar. Me sigue dando vergüenza lo que pasó”, comenzó Carmiña en su descargo frente a Mavinga.

Luego, detalló el comentario que desencadenó su salida. “Lo que dije fue, mientras desayunaba con los chicos y vos te divertías con los demás en el patio, ‘mirá, parece que recién bajó del barco’. Los que estaban conmigo se rieron. No lo justifico porque fue una mala mía y capaz lo hicieron como mecanismo de defensa”, relató la periodista, reconociendo su error.

Finalmente, Carmiña recordó un gesto de Mavinga en los primeros días de convivencia y expresó su deseo de recomponer el vínculo fuera del reality. “De verdad te pido disculpas y desde el fondo de mi corazón te digo que estoy arrepentida”, enfatizó, dejando en claro su intención de cerrar el capítulo con sinceridad y respeto.