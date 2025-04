Mauro Icardi habría incumplido normas en la revinculación con sus hijas

"Hubo una videollamada y ellos omitieron que la China estaba en la casa. Como veían que las nenas estaban felices, la letrada (Elba Marcovecchio) llamó al Ministerio Público Tutelar para preguntar si se podían quedar a dormir y le dijeron que no. Son muy rigurosos", indicaron en el ciclo Mujeres Argentinas, El Trece.

"No entiendo a la mujer de Mauro, que no lo aconseje. Por qué ella no le dice que no va a estar presente ese día (del encuentro con las hijas)", cuestionó Fernández Barrio.

"Desde el Ministerio no pueden creer lo que pasó. Mauro no respeta nada. Esto puede tener consecuencias legales. Payarola está con la abogada del Ministerio y está que trina. Él (Payarola) y Wanda van a hacer otra denuncia", confirmó la conductora Belén Ludueña sobre el punto que no cumplió el futbolista y que podría traerle serias consecuencias en la revinculación con sus hijas.