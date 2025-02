En ese momento, el cronista aprovechó el momento y preguntó con picardía "¿Victoria?", para confirmar la relación con De Masi. Ante esto, lejos de esquivar la pregunta, el ex de Graciano hizo un juego de palabras para, sin nombrarla, confirmarlo: “Siempre es un triunfo. Somos campeones, somos campeones del Mundo”.

Acto seguido, dio detalles de cómo se conocieron, aclaró que "no fue en una entrevista como dijeron", al tiempo que explicó que "es amiga de mi compañera Emilse, que labura conmigo hace varios años, así que ya nos conocíamos, y nos encontramos”.

Por último, ante la consulta de si ya son novios oficialmente, Matías Martin se sinceró y confesó abiertamente su postura. “Me cuesta mucho porque vengo de 20 años de matrimonio. La palabra noviazgo me parece para chicos, y yo de nene, mis hijos nada más. Me cuesta mucho la etiqueta, me acabo de separar, pero sí estoy en pareja, estoy contento”, concluyó.