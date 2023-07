María Valenzuela apostó todo por un negocio y quedó en ruinas

"Fue un año que no tuve laburo y de ahí me puse a vender joyas a domicilio. Lo daba a pagar en cuotas, yo hacía los llamados telefónicos. La gente me reconocía la voz y no entendía nada, creo que por eso me recibía. Me gané la vida ocho meses vendiendo joyas, después laburé todo el tiempo", recordó Valenzuela sobre el otro trabajo que hizo además de lo artístico.

“Porque viste que la gente tiene la fantasía de que todos somos millonarios porque estamos en la televisión y el teatro”, le dijo Georgina. A lo que la actriz se sinceró: “Yo alquilo, yo perdí todo. Lo que tenía ahorrado lo perdí con un proyecto que iba a hacer en el campo, que era mi sueño”.