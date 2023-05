María Fernanda Callejón reveló llorando por qué denunció a su ex

“Estoy como puedo. No sé hasta donde puedo hablar porque tengo una cautelar”, aseguró la actriz y se refirió a la decisión de acudir a la Justicia. “Hasta ultimo momento dudé si tenía que hacer la denuncia. Para mí era toda una vergüenza, pero acá estoy” dijo de entrada.

En tanto disparó contra la medida cautelar que su ex le interpuso: "Taparle la boca a una persona como yo, que estoy acostumbrada a manejarme con la verdad. Ustedes me conocen, hace 40 años que trabajo en el medio. No entiendo cómo el victimario pasa a ser la víctima, que me pase una cautelar me parece un montón".

Así como también aseguró que “El que expuso todo en los medios fue él, en una nota con Karina Iavícoli”, refiriéndose a la información de la teórica infidelidad de Diotto que desencadenó el divorcio.