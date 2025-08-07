María Becerra contó su duro episodio de salud

"Cuando logras salir de eso yo vi la vida de otra manera completamente diferente. Todo. Todo lo empecé a ver distinto y siento que hasta me empecé a tomar como con más calma la vida en general. Aprendí a valorar mucho mi salud, mi bienestar y mi famila" agregó María, sobre cómo repercutió esto en su vida cotidiana.

Entre lágrimas, María Becerra recordó los momentos más duros que le tocó atravesar durante su internación. Explicó cómo, tras salir de terapia intensiva, comenzó a valorar aspectos mínimos de la vida cotidiana que antes pasaban desapercibidos. "Hasta las cosas más básicas. Me pasó en la clínica cuando me sacaron el respirador, algo tan básico como respirar sola, o pararme para ir al baño. Todas esas cosas tan básicas de la vida, ¿Viste? Las valorás un montón", afirmó con la voz entrecortada.

La charla siguió con la misma carga emocional y dejó frases que reflejan cómo vivió estos años de exposición y presión: "Yo nunca me la creí, ¿Viste? Siempre fui al contrario, muy insegura de mí misma. Tenga el éxito que tenga, nunca me la voy a creer".

"Soy muy perfeccionista, nunca siento que soy una capa. Me cuesta disfrutar. Lo hice muy bien pero lo podría haber hecho mejor. ¡Re choto! Je, ¡No disfrutaba nunca la piba!", dijo, entre risas y honestidad brutal.

Refiriéndose a los embarazos ectópicos que sufrió, explicó cómo lidió con la culpa y la búsqueda de respuestas. "Tiendo a culparme mucho por lo que me pasó. Me hice estudios, mi novio se hizo estudios. Nos re ocupamos. Siento que el estrés afecta mucho a esas cosas. Yo pensaba cuántas personas quedan embarazadas, no lo saben y siguen yendo al gimnasio, o fumando... y bueno...", reflexionó.