Marcos salvó al "León": uno a uno, cómo nominaron y qué placa quedó

¿Quiénes son los nominados de Gran Hermano?

La lista de nominados quedó conformada por Ariel, Maxi, Nacho y Agustín; sin embargo, Marcos deberá salvar a uno de ellos de la placa del domingo.

Lucila votó a Ariel y Maxi

“Mis primeros dos votos son para Ariel por una cuestión de armado de placa, no porque haya algo en contra. El otro voto es para Maxi porque nunca estuvo en placa y estaría bueno que le toque”, señaló.

Romina votó a Nacho y Agustín

“Mis primeros dos votos son para Nacho porque es una persona que me causa muchas dudas y desconfianza por las actitudes que tiene. Y un voto para Agustín porque no comparto su juego, aunque entró distinto. No le creo nada, siempre estoy atenta a actitudes de él”, manifestó.

Nacho nominó a Ariel y Agustín

“Le voy a dar mis dos votos para Ariel por estrategia más que nada y un voto a Agustín porque intuyo que lo va a salvar Marcos si está en placa”, indicó.

Agustín nominó a Ariel y Maxi

“Los primeros dos votos son para Ariel y los segundos son para Maxi. Los motivos son los mismos para los dos. Voy a nominar esta vez y vamos a ver cómo se conforman las placas con el nuevo ingreso de la fulminante. Para ver, explorar y analizar todas las alternativas posibles de cara al futuro”, explicó.

Julieta votó a Maxi y Ariel

“Los primeros dos votos son para Maxi no entiendo cómo hizo para esquivar la placa por tres meses. Este último tiempo estuvo jugando con Constanza y con Alexis, siento que la gente debería medir con la misma vara. Me parece que es otro que se suma al #secayeronlascaretas. El segundo es Ariel. Él llegó sabiendo el juego de todos, pero no supo acomodarse a la casa. Siento que no me cambia nada que esté o no esté”, señaló.

Alfa nominó a Ariel y Maxi

“Mis primeros dos votos son para Ariel por cuestiones del juego, estrategia del juego. Dentro de la casa estamos conviviendo un grupo de personas, de las cuales a mí me interesan que algunos estén y otros no. El segundo a Maxi porque nunca estuvo nominado y él pide ir a placa”, manifestó.

Marcos votó a Nacho y Ariel

“Mis dos votos son para Nacho porque si bien veo que tenemos otra relación mejor, es uno de los que menos afinidad tengo. Mi otro voto es para Ariel por el mismo motivo. Me cae súper bien, pero no tengo tanta afinidad como con otros”, señaló el salteño.

Ariel nominó a Julieta y Romina

“Mis primeros dos votos son para Julieta. La idea es abrir un poco el abanico de los nominados. La quiero, la adoro y es solo juego. El segundo es para Romi porque la idea es dividir un poco”, explicó.

Camila votó a Lucila y a Agustín

“Mis primeros dos votos son para Lucila. Más allá de que nos llevemos bien, hubo comentarios que no me gustaron. Y el otro voto es para Agustín por el mismo motivo. Decían cosas de mí que me enteré, después no hay ningún conflicto con ellos”, señaló.

Maxi nominó a Daniela y Ariel

“Mis dos votos son para Daniela. Por afinidad no puedo decir nada de nadie. Es el momento de que ella esté en placa, según lo que especulo, es la candidata a salir el domingo. En segundo lugar, mi voto es para Ariel, me costó un poco decidirlo, pero siento que es lo más conveniente porque creo que va a ser uno de los que va a estar en placa”, indicó el cordobés.

Daniela hizo la espontánea a Maxi y Ariel

“Mis tres primeros puntos porque siento que se le cayó la careta. Realmente, pensé qué lo iba a salvar a Thiago, me encaró tarde para saber qué iba a ser o qué voy a jugar. Mis últimos dos puntos son para Ariel por una cuestión de afinidad”, manifestó la participante en el confesionario.

Comienza la gala de nominación

Santiago del Moro convocó a los participantes al living de la casa de Gran Hermano (telefe) antes de la votación de cada uno. “Hoy el líder de la semana, Marcos, tiene una ardua tarea”, señaló el conductor en referencia a que tendrá que salvar a uno de sus compañeros.

Un desayuno problemático

Mientras Marcos preparaba el desayuno Alfa le comentó acerca de los componentes de las frutas: “Tienen mucha azúcar, azúcar, azúcar…”. En ese instante, el primo lo interrumpió y dijo: “No, tienen fructosa”. Sin dar el brazo a torcer, el oriundo de Tigre insistió: “No, algunas frutas no solo tienen fructuosa, sino que tienen glucosa”. Tras el error, el salteño corrigió a su compañero: “No, lo transformás en glucosa, pero no tienen glucosa”.

Camila desafía a Alfa y le deja en claro el rol de la mujer

Al finalizar el almuerzo, los participantes comenzaron a discutir sobre el rol del hombre y la mujer, además de los comportamientos y la convivencia en general. Fue allí donde Camila utilizó una frase de Alfa y le dejó en claro la postura que tiene: “El hombre siempre le hace caso a la mujer, si está enamorado le hace caso, siempre, es como una ley. El hombre necesita de una mujer, y la mujer no necesita de nadie”.

Ariel le llena la cabeza a Romina contra Marcos y Agustín

Ariel inició una nueva estrategia en la casa y le manifestó a Romina el plan de Marcos, con la esperanza de obtener algún desliz de la exdiputada. “Funcionó mucho el cambio de líder. Marquitos está chocho. Se levanta temprano. Ahora protege a Agustín, están los dos chochos. Saben que por 15 días no se van. Mirá si empieza a ser el líder él…”, esbozó el parrillero.

Le prohíben a Romina festejar su cumpleaños

Al igual que Julieta, Romina asistió al confesionario para acordar con Gran Hermano (Telefe) un festejo particular por su cumpleaños. Sin embargo, una vez que salió de la sala contó lo que prepararía y el hospedador más famoso de Argentina anuló los preparativos. “Como lo dije, se rompió el acuerdo”, manifestó la oriunda de Moreno.

La brutal caída de Marcos

Hace unas semanas, Romina empujó a Walter “Alfa” Santiago a la pileta y este cayó de manera violenta sobre el borde. El accidente quedó registrado y puso en alerta a la producción. En tanto, ahora fue Marcos quien padeció una brutal caída al descender los escalones de la misma. Por suerte, no pasó a mayores y logró recuperarse.

La fulminante permanece activa

Hace días, Santiago del Moro contó que los hermanitos tendrán la posibilidad de aplicar la nominación fulminante. A diferencia de la espontánea, esta envía a placa de manera directa a cualquier participante que reciba el voto. De momento, aún no ha sido utilizada.

¿A quién nominó Daniela con la espontánea?

Daniela realizó la espontánea a poco que Thiago abandonó la casa de Gran Hermano (Telefe). En ese sentido, Santiago del Moro reveló a quiénes le aplicó los votos: “Los votos que puso Daniela son a Maxi y a Ariel”. En consecuencia, el primero recibió tres puntos y el segundo dos.

Por qué se suspendió la gala de nominación

Las transmisiones en vivo se vieron afectadas este miércoles por la medida de paro que organizó el SATSAID. En un comunicado, remarcaron el alcance de la política: “El 18 de enero, en los canales abiertos, productoras y señales de todo el país, en el marco de la negociación paritaria con las cámaras empresarias ATA y CAPIT”. Es por ello que la emisión de la gala de nominación se cambió para este jueves 19.

Sin gala de nominación los participantes jugaron a imitarse

Este miércoles quedó suspendida la gala de nominación. Ante ello, Santiago del Moro les propuso jugar a las imitaciones para sobrellevar el tiempo. “Va a haber una urna con el nombre de cada uno y ellos van a tener que sacar un nombre. La persona que sacan, la van a tener que imitar y el resto tiene que adivinar”, indicó el conductor. Con ánimos de participar, los hermanitos accedieron felices.