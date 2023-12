Marcelo Tinelli, cargó con todo contra Jonatan Viale

El conductor del Bailando 2023 remarcó que no pretende llegar a un acuerdo con el periodista sino que entiende que lo mejor es que intervenga un juez. "No tengo ganas de mediar. Buscarán el tape y los jueces van a tener la dictaminar", enfatizó.

Tinelli resaltó que espera un fallo que siente un importante precedente. "Yo puse una cifra y creo que la voy a aumentar el día del juicio.. Ojalá sea condenado él y el grupo donde trabaja. No tuvo ni el tupé de pedir disculpas... además se hace el gracioso, entonces me parece que no da", sostuvo.

Al finalizar, el animador dejó en claro que el dinero que reciba como resarcimiento será donado al hospital Garrahan. "Ojalá esa condena también les sirva a un montón de chicos y familias del hospital Garrahan que la están luchando. Yo no quiero ningún peso para mí", concluyó.