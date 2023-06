Maluma sorpendió por su nuevo aspecto físico

“Pa’ qué ropa si tengo un coco loco”, escribió el cantante de “Felices los cuatro” como descripción de este video que recolectó cientos de miles de visualizaciones pocas horas. Al ritmo de la nueva canción bailó sin ropa y tapando sus genitales con un coco.

“La vergüenza ajena que me dio este video dios mío”, “A mí que me encantaba este hombre, pero q delgado está no se parece”, “No te eches a perder de verdad que es horrible este contenido”, “Uy parcero empiece a comer, está vuelto un esqueleto”, “¿Cómo desveo esto?”, fueron algunas de los comentarios que se vieron y que también hicieron hincapié en su cambiado aspecto físico.

Por otro lado, el sugerente video del cantante fue calificado de “vulgar”, justamente por lo explícito de su contenido: “Este video es muy vulgar, no suma para nada más bien resta”, “Una rapada y una afeitada y regresen al Maluma del 2016″, “Se veia muchismo. mejor fisicamente antes”, “La música ya no esta pegando entonces hace esto”.