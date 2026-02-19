Los Sabatini juntos en Italia para la llegada de la hija de Oriana y Dybala

El viaje no fue improvisado. Según habían contado, estaba organizado desde hace tiempo para que la familia pudiera estar presente en este momento clave. Oriana y Paulo Dybala decidieron que su hija nazca en Roma, ciudad en la que viven desde hace años, por lo que la llegada de Catherine y Ova era fundamental para acompañarla de cerca.

En los últimos meses, Fulop había expresado públicamente su ilusión por convertirse en abuela. En entrevistas y publicaciones compartió la ansiedad y la felicidad que le generaba este nuevo rol, asegurando que soñaba con este momento desde hace tiempo. Incluso reveló que junto a Ova comenzaron a reorganizar sus rutinas para estar disponibles cuando llegara la fecha.

Ahora, con sus padres ya instalados en Italia, la cantante transita los últimos días antes del parto rodeada de afecto. Para Catherine y Ova, este viaje significa algo más profundo que una visita: es la oportunidad de sostener, acompañar y estar presentes en el instante en que una nueva generación está a punto de llegar al mundo. Y la sonrisa que ambos muestran en la foto deja claro que el sueño del abuelazgo está a punto de hacerse realidad.