Los Sabatini juntos en Italia para la llegada de la hija de Oriana y Dybala

El reencuentro tuvo lugar en el aeropuerto Fiumicino y quedó inmortalizado en una foto que rápidamente se replicó en redes sociales.

La cuenta regresiva ya empezó y la emoción atraviesa a toda la familia. Catherine Fulop y Ova Sabatini aterrizaron en Roma para acompañar a su hija, Oriana Sabatini, en las últimas semanas antes de convertirse en mamá por primera vez.

El reencuentro tuvo lugar en el aeropuerto Fiumicino y quedó inmortalizado en una foto que rápidamente se replicó en redes sociales. En la postal se la ve a Oriana, con un look cómodo que deja ver su avanzado embarazo, abrazada a sus padres en una escena cargada de emoción. Una imagen que simboliza más que una simple llegada: representa el inicio de una nueva etapa familiar.

La propia Catherine fue quien compartió la fotografía con un mensaje que conmovió a sus seguidores: “Ya con nuestra bebita”. La frase se volvió tendencia y dejó en evidencia la felicidad que atraviesa al clan en la recta final del embarazo, cuya fecha estimada de parto es el 11 de marzo. Un detalle que no pasó inadvertido, ya que coincide con el cumpleaños de la actriz.

El viaje no fue improvisado. Según habían contado, estaba organizado desde hace tiempo para que la familia pudiera estar presente en este momento clave. Oriana y Paulo Dybala decidieron que su hija nazca en Roma, ciudad en la que viven desde hace años, por lo que la llegada de Catherine y Ova era fundamental para acompañarla de cerca.

En los últimos meses, Fulop había expresado públicamente su ilusión por convertirse en abuela. En entrevistas y publicaciones compartió la ansiedad y la felicidad que le generaba este nuevo rol, asegurando que soñaba con este momento desde hace tiempo. Incluso reveló que junto a Ova comenzaron a reorganizar sus rutinas para estar disponibles cuando llegara la fecha.

Ahora, con sus padres ya instalados en Italia, la cantante transita los últimos días antes del parto rodeada de afecto. Para Catherine y Ova, este viaje significa algo más profundo que una visita: es la oportunidad de sostener, acompañar y estar presentes en el instante en que una nueva generación está a punto de llegar al mundo. Y la sonrisa que ambos muestran en la foto deja claro que el sueño del abuelazgo está a punto de hacerse realidad.

FUENTE: PrimiciasYa

