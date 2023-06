Los mitos de la cocina casera derribados por Damián Betular

—¿Cómo se llevan con Wanda?

—Estamos chochos. Se adaptó súper bien. Nosotros la queríamos para el Celebrity, de participante. Tenerla de compañera de trabajo es genial. Es generosa, es buena onda, es puntual.

—¿Por qué no le creés que es ella la que hace las tortas cuando postea algo?

—Le creo porque no le salen lindas. Así que le creo.

—(Risas) Qué malo que sos.

—El otro día me mandó una foto de una torta invertida de manzanas, que no probamos aún, yo le debo un brownie también, tenemos que hacer duelo de tortas.

—¿Qué es MasterChef en tu vida?

—MasterChef es un cambio muy grande. Es un reconocimiento popular del que uno no toma dimensión, y yo no lo tomé hasta que no pasamos por todo ese proceso de aislamientos y empecé a viajar (durante las audiciones). Germán ya me lo venía contando; él hace un programa que se llama Tierras con el que va recorriendo todas las provincias. Y me decía: “me abren la puerta porque me dicen ‘Germán el de MasterChef’” y me fue pasando eso, que me parece algo loquísimo. En San Juan, en un valle chiquitito, con muy pocos habitantes, era “Damián Betu”.

Damián Betular y sus gustos culinarios: "Soy fan de la pizza con ananá"

—Vos ya venías con un carrerón pero acá hay un ir por la calle y que los chicos te reconozcan ¿no?.

—Esto es algo de cercanía, que la gente que vos no conocés te conoce mucho a vos. Es maravilloso que vas al chino, o que viajás a algún lado y te conocen. Que se acercan los chiquitos y ven MasterChef, que se acerca la gente grande y ve MasterChef. Yo llego a casa muy feliz. A veces emocionado, porque uno todavía no toma magnitud de lo que es la tele para la gente.

—Si te quiero invitar a comer ¿qué hago?

—Ay, soy re fácil para comer. Si a mí me compras, digo la cantidad para ver variedad, una docena de sánguches de miga y papitas fritas soy feliz. Pero tenés que elegir muy bien de dónde son los sánguches de miga. Después yo te voy a decir de dónde tienen que ser (risas).

—Yo soy del sánguche de jamón con ananá. ¿Qué opinás al respecto?

—Soy fan. Pizza con ananá. Re. Soy pastelero. Yo compro una que viene muzzarella, jamón, ananá y en el agujero del ananá, una cereza.

—¿Quién es el peor comensal que te tocó en la vida? O contame qué ha hecho.

—No nos sale todo bien todos los días y por ahí uno comete un error porque en el equipo hay humanos trabajando, hay personas. Y a veces la crítica es un poco injusta en un día que justo pasó eso, y uno trata de resolver. No es que le haga caso tampoco. Nunca he tenido comensales malos. No te lo dicen en el momento.

—¿Qué hay del mito sobre las maldades que se pueden hacer en la cocina cuando uno devuelve un plato por algo?

—No hay tiempo para hacer esas maldades. Y devolver el plato qué es; más cocido o algo de eso. No dejan de ser mitos. Capaz que existieron en algún momento. Yo no creo que ningún profesional haga esas cosas. Uno se tiene que adaptar. Por ahí uno está acostumbrado a comer la carne de una manera... Tengo una amiga que cada vez que vamos a comer pide el lomo bien cocido. Para mí es como un puñal, pero si te gusta el lomo bien cocido y sos feliz, comé el lomo bien cocido.

—Queso y dulce: ¿qué va arriba?

—¿Qué queso usás?

—Cualquiera, el que haya.

—Hay un cuartirolo, hay un mantecoso. ¿Y qué dulce?

—Batata.

—Ah. Y, batata arriba. Porque la cuchara en el de batata entra más fácil que en el queso. Como que es más limpio el corte del de batata que del queso. Soy súper fan del dulce de batata.

—¿Y el de membrillo va abajo?

—Hago sánguches yo igual...

—¿De queso y dulce?

—Y a veces lo como entre dos galletitas de agua (risas).

—MasterChef es un formato hermoso, ¿la seguís pasando bien?

—Sí, es increíble. Si hay un Celebrity, te esperamos.

—No cocino nada yo, se me explota el huevo duro.

—Nos vamos a divertir más si no sabés.