Lola Latorre se disculpó con Pampita por las dichos de Yanina

Fue allí cuando Carolina Ardohain le respondió muy calma con su habitual sonrisa, pero no menos filosa. “Vos no tenés que pedir perdón por nada. La madre que nos toca, uno no puede hacer nada. No tenés nada que decirme y yo hablé con tu mamá”, aseguró la modelo.

“Es que muchas veces me adjudican cosas que les pasan a mis viejos, como si uno por ser hijo pensara de la misma manera. Yo voy de frente y no me gusta generar quilombos con nadie por eso te lo digo”, explicó entonces Lola Latorre.

Pero Pampita, con vasta experiencia en enfrentamientos mediáticos le aseguró a Lola: “No me ofendí ni nada, se lo dije a tu mamá, no pasa nada. Cualquier mamá con su hijo no es objetivo”. Y ante la confesión de la participante de que le prohibió ir a su madre al programa, la jurado lanzó pícara: “Pero qué pena. Me hubiera encantando verla en persona. Así hablábamos en directo nosotras. La voy a estar esperando”.