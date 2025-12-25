"
Llamativa actitud de Icardi al compartir fotos de la primera Navidad con La China Suárez

Mauro Icardi y la China Suárez vivieron su primera Navidad junto a sus respectivos hijos, pero hubo un detalle que llamó poderosamente la atención y podría entenderse como un serio problema en la relación. Mirá.

Después de meses de escándalos mediáticos y judiciales, Mauro Icardi y la China Suárez finalmente pasaron su primera Navidad juntos en Buenos Aires. Cada uno compartió la celebración con sus respectivos hijos, en un clima que combinaron familia, exposición en redes y prudencia.

Con autorización judicial, el futbolista quedó habilitado para compartir las fiestas con Isabella y Francesca, y volvió a mostrarse públicamente con ellas después de un largo tiempo. Por su parte, la actriz también acordó con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña para que Rufina, Magnolia y Amancio pasaran Nochebuena y Navidad con ella.

Tras la cena navideña, la China fue la primera en publicar imágenes en su cuenta de Instagram: posó junto a Icardi en “la casa de los sueños” y mostró a sus tres hijos, además de la llamativa decoración de la mansión en un barrio de Tigre. Minutos después, Icardi subió su propio carrete, con fotos junto a la actriz y con sus hijas, además del imponente árbol y detalles de la casa, como una alfombra con sus iniciales.

Lo que más llamó la atención fue otro dato: no hubo fotos cruzadas entre los hijos de ambos. Ni el futbolista se mostró con los chicos de la actriz ni la China con las hijas de Icardi, al menos de manera pública. Ese silencio visual reavivó versiones sobre tensiones previas y también la posibilidad de que se trate de una decisión de prudencia frente a sus exparejas.

En paralelo, volvió a tomar fuerza la polémica por la maniobra de Wanda Nara al momento de entregar a las niñas a Icardi. El delantero llegó al país con retraso por una demora en su vuelo y, según se contó en televisión, fue la actual pareja de Wanda, Martín Migueles, quien finalmente entregó a las nenas al futbolista, gesto que muchos interpretaron como una provocación.

Así, un simple trámite familiar se transformó nuevamente en tema de debate público, mientras Icardi y la China eligieron mostrar solo parte de su intimidad navideña y evitar una foto que mezclara a todos los hijos.

