Después de meses de escándalos mediáticos y judiciales, Mauro Icardi y la China Suárez finalmente pasaron su primera Navidad juntos en Buenos Aires. Cada uno compartió la celebración con sus respectivos hijos, en un clima que combinaron familia, exposición en redes y prudencia.
Llamativa actitud de Icardi al compartir fotos de la primera Navidad con La China Suárez
Mauro Icardi y la China Suárez vivieron su primera Navidad junto a sus respectivos hijos, pero hubo un detalle que llamó poderosamente la atención y podría entenderse como un serio problema en la relación. Mirá.