Llamativa actitud de Icardi al compartir fotos de la primera Navidad con La China Suárez

Lo que más llamó la atención fue otro dato: no hubo fotos cruzadas entre los hijos de ambos. Ni el futbolista se mostró con los chicos de la actriz ni la China con las hijas de Icardi, al menos de manera pública. Ese silencio visual reavivó versiones sobre tensiones previas y también la posibilidad de que se trate de una decisión de prudencia frente a sus exparejas.

En paralelo, volvió a tomar fuerza la polémica por la maniobra de Wanda Nara al momento de entregar a las niñas a Icardi. El delantero llegó al país con retraso por una demora en su vuelo y, según se contó en televisión, fue la actual pareja de Wanda, Martín Migueles, quien finalmente entregó a las nenas al futbolista, gesto que muchos interpretaron como una provocación.

Así, un simple trámite familiar se transformó nuevamente en tema de debate público, mientras Icardi y la China eligieron mostrar solo parte de su intimidad navideña y evitar una foto que mezclara a todos los hijos.