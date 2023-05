Leo Sbaraglia habló de los rumores de romance con una periodista

La versión cobró fuerza en las redes, donde se habla de una historia de amor muy fuerte. Sin embargo, el propio Sbaraglia se encargó de desactivar todo el run run que se generó.

Leonardo Sbaraglia desmiente romance con Viviana Canosa.jpg

En un posteo en sus historias en Instagram. “Gracias por tenerme en cuenta en las noticias, entiendo que es porque se me aprecia. Pero pido, por favor, que dejen de hacer una bola de una noticia falsa”, expresó el galán.

Y por último aclaró: "Nunca tuve una cita, ni una relación con VC (Viviana Canosa). Muchas gracias por compartir esta información”.

Viviana Canosa 2.jpg

Marcelo Mazzarello habló por primera vez de las versiones de romance con Viviana Canosa: "Somos..."

Viviana Canosa volvió a la radio como una de las figuras de la FM El Observador (107.9) con un formato diario en el horario del regreso. Y como no podía ser de otra manera ya hizo declaraciones, al menos, llamativas, al asegurarle a Yanina Latorre que en breve tendrá un cita con un señor. Contada esta información en LAM (América TV), su conductor Ángel de Brito ató cabos a través de algunas pistas y arriesgó que podría tratarse del actor Marcelo Mazzarello.

Lo cierto es que rápidamente muchos dieron como un hecho lo dicho por el periodista de América TV, cuando en realidad sólo barajó un posible nombre teniendo en cuenta que trabajó con Canosa décadas atrás por lo que la conoce bastante. Pero fue solo eso.

En tanto, ante esta posibilidad, PrimiciasYa se contactó con el actor en cuestión para salir de toda duda. Así, Marcelo Mazarrello le aseguró a este portal: "Ya sé que es un lugar común pero... Sólo somos buenos amigos".

Al mismo tiempo, el actor dejó en claro sobre la posibilidad de una relación amorosa con Viviana Canosa: "No, eso no ocurrió. Solo amigos", y aclaró que "Aún si fuéramos a comer, no significaría que estamos juntos más allá de la amistad. Yo con mis amigos/as voy a comer y no significa nada".