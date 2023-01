Leé la letra completa del tema nuevo de Shakira y BZRP contra Piqué

Algunos destacan la calidad vocal de la artista y el excelente trabajo que hizo en la producción el productor argentino: “Biza dios del electro y Shakira no hay nada más que decir, diosa del pop”; “Querida Colombia el mundo les agradece con el alma que nos hayan dado tanto talento en nuestra Shak México y toda LATAM apoyando a la reina Shakira”, entre otros.

SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53

Esta es la letra de la canción:

Perdón, ya cogí otro avión

Aquí no vuelvo

No quiero otra decepción.

Tanto que te las dabas de campeón

Y cuando te necesitaba,

Diste tu peor versión

Sorry, baby, hace rato

Que yo debí votar ese gato.

Una loba como yo,

No está pa’ novatos.

Una loba como yo

No está pa’ tipos como tú

Pa’ tipos como tú.

A ti te quedé grande,

Y por eso estás

Con una igualita que tú.

Esto es pa’ que te mortifiques

Mastique y tragues, tragues y mastiques

Yo contigo ya no regreso

Ni aunque me llores ni me supliques

Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música

Perdón que te sal-pique.

Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran

Las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena

Clara-mente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Clara-mente es igualita que tu

Pa’ tipos como tú.

Del amor al odio hay un paso,

Por acá no vuelvas, hazme caso

Cero rencor bebé.

Yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó

Estás tan raro que ni te distingo.

Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio.

Vas acelerado, dale despacio

Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven,

Aquí me siento un rehén.

Por mi todo bien,

Yo te desocupo mañana

Y si quieres tráetela a ella que venga también.

Tiene nombre de persona buena

Clara-mente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Y una loba como yo no está pa’ tipos como tú.

Indirectas de Shakira a Piqué

Con la participación del popular productor de música urbana argentino, Bizarrap, la canción es un nuevo giro de tuerca en el mecanismo de expiación que será el próximo disco de Shakira.

Al conocerse la letra completa de la canción, resaltan algunos versos en los que la barranquillera lanzaría indirectas a su expareja, el exdefensor del Barcelona, del que aprovecha su apellido para convertirlo en un recurrente juego de palabras

Uno de los versos que más llama la atención, y que parecería una indiscutible indirecta a Piqué, es en el que lo califica, sin decirlo, como alguien que no la merecía, que le quedó grande y tuvo que buscarse a una mujer a su altura. La mujer, sin duda, sería Clara Chía:

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú ”.

Esta no fue la única mención a Chía en la canción, pues en una suerte de precoro, la barranquillera canta: “Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena Clara-mente, es igualita que tú ”. Shakira, autodenominándose como loba, le confiesa a Piqué que ya sabía de su infidelidad: “ Sorry, baby, Hace rato, que yo te vi tocar ese gato ”.

La cantante, consciente de los efectos de sus indirectas en Monotonía, parece no importarle e incluso lo reta: “ Esto es pa’ que te mortifique, mastique, trague, mastique”.

En otro momento de la canción, la barranquillera parece dejar entrever que Piqué estaría intentando un acercamiento, un regreso que Shakira descarta taxativamente: “ Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques ”.