Le cumplieron el sueño a Cabré y el actor demostró una inmensa felicidad

Así fue que el actor recordó una anécdota cuando, a sus 24 años, estaba en Mar del Plata promocionando una obra y surgió la posibilidad de hacer nota con los famosos muñecos. Él estaba emocionado y hasta le avisó a su madre para que grabase la entrevista. Pero resulta que Carozo y Narizota aparecieron en un monitor y Cabré nunca los pudo conocer, y menos sacarse una foto con ellos, tal como soñaba desde pequeño.

De esta manera, fue el conductor de No es tan tarde quien le cumplió el sueño a Nicolás Cabré hace apenas unas horas el sueño del pibe. "Este no es un horario para tomar la leche...estamos más cerca del tomar un whisky, pero todas maneras están Carozo y Narizota con nosotros..." anunció Paoloski ante el asombro del actor, que gritó "¡Nooo!" y se le dibujó una enorme sonrisa en su rostro.

“Es una cosa hermosa. Me voy a sacar una foto, obviamente, y si se van los tacleo. Al final nunca pude ir a tomar la leche y ahora los tengo ahí. No me puedo sacar la sonrisa de la cara”, disparó realmente emocionado el actor. Y agregó, para que quede claro que era cierto lo que decía, “Yo me crié mirándolos. Estoy muerto de amor. Los tengo ahí y no puedo hablar”.