Las hijas de Maradona otra vez en medio de una polémica

En un comunicado de @maradonoir se lamentaron por la decisión. "Empezamos Maradonoir como otro homenaje colectivo, entre infinitos, a Diego Armando Maradona: el mejor jugador de fútbol y el mejor de los nuestros", comienzan diciendo en el inicio del mensaje.

"Quisimos ubicarlo en cada película que pudiéramos, porque hay tantos Diegos como fanáticos que lo recordemos. El 31 de agosto nos bloquearon la cuenta porque Diego Mayol, en representación de Dalma y Gianinna Maradona, considera que 'la imagen y nombre de Diego Maradona' pertenecen legalmente a sus herederos y no pueden ser utilizados sin su autorización", advierten.

En las últimas líneas de ese comunicado, desde @maradonoir aclaran que no tienen autorización para continuar compartiendo material del ídolo: "Por esto, no podemos subir más fotos. Pero no queremos dejar de decir que nosotros creemos que Diego es del pueblo y de todos los que lo amamos. Diego es más que público: es popular".